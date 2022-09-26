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صلاح يغيب عن مباراة مصر أمام ليبيريا للحصول على راحة

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صلاح مصر
صلاح من مباراة النيجر

صلاح يغيب عن مباراة مصر أمام ليبيريا للحصول على راحة

القاهرة - رويترز

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن روي فيتوريا مدرب المنتخب الوطني منح راحة للقائد محمد صلاح قبل مواجهة ليبيريا الودية يوم الثلاثاء.

وقال الاتحاد المصري إن فيتوريا فضل إراحة صلاح هداف ليفربول ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي بعد الفوز 3-صفر على النيجر يوم الجمعة الماضي. وسجل صلاح هدفين وأضاف مصطفى هدفا.

وأضاف الاتحاد المصري: كما قرر الجهاز الفني منح أحمد أبو الفتوح راحة بسبب آلام في العضلة الخلفية وصعوبة لحاقه بالمباراة.

وتابع: يغادر الثلاثي صلاح ومصطفى محمد وأحمد أبو الفتوح معسكر المنتخب مساء الأحد. ولن يضم فيتوريا أي لاعب جديد.

وكانت مصر تفوقت على النيجر في أول مباراة منذ تعيين فيتوريا في منصبه خلفا للمدرب إيهاب جلال.

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