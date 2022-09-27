المنتخب السعودي يختتم معسكره بتعادل سلبي جديد

تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الأميركي بلا أهداف يوم الثلاثاء في ختام معسكره المقام في إسبانيا استعداداً لخوض منافسات كأس العالم 2022 والتي ستقام بين نوفمبر وديسمبر من العام الجاري.



وتقاسم المنتخبان السيطرة على الملعب وعدد التصويبات تجاه المرمى، إذ سدد كل منتخب تسديدتين طوال المباراة، دون تشكيل خطورة واضحة.



وسبق للمنتخب السعودي أن تعادل بلا أهداف أمام الإكوادور في وديته الأولى بمعسكره الحالي.



وسيواجه المنتخب السعودي الأرجنتين وبولندا والمكسيك في كأس العالم، بينما تلعب أميركا مع إنجلترا وويلز وإيران.

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