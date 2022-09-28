الهلال يعلن تمديد عقد المعيوف حتى 2024

أعلن الهلال تمديد عقد لاعبه وحارس مرماه عبد الله المعيوف حتى عام 2024، مساء الأربعاء.

وانتقل المعيوف إلى الهلال قادمًا من أهلي جدة عام 2016، دافع عن القميص الأزرق بعدها في 201 مباراة بجميع المسابقات، محافظًا على نظافة شباكه في 79 منها.

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وتوّج اللاعب مع الهلال بـ 11 لقبا، منها لقبان لدوري أبطال آسيا، وخمسة ألقاب للدوري المحلي.

ويستضيف الهلال نظيره التعاون يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري "روشن" السعودي.