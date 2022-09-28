بنزيمة يعود لتدريبات ريال مدريد.. ويقدم وعداً للجماهير

عاد المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيمة الغائب عن الملاعب منذ بداية سبتمبر بداعي إصابة في فخذه، الى التمارين مع فريقه ريال مدريد وسيكون جاهزًا للمشاركة في منافسات الدوري الإسباني نهاية الأسبوع وفق ما أعلن يوم الأربعاء.

وقال في حديث مع موقع النادي الملكي: أشعر بحالة جيدة وأنا سعيد بالعودة الى الفريق، أتطلع قدمًا لمباراة الأحد (ضد ضيفه أوساسونا).

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وتابع المرشح الابرز للفوز بالكرة الذهبية هذا العام: قمت بالكثير من التمارين الخاصة باللياقة البدنية. لم ألمس الكرة. لقد تدربت لأول مرة اليوم. لقد قمت بالكثير من تمارين الجري والقوة في مراكز التدريب خلال الأيام القليلة الماضية. قمت بالتمارين في المنزل أيضًا.

وغاب بنزيمة عن المنافسات منذ تعرضه لإصابة في فخذه الايمن خلال فوز ريال مدريد على مضيفه سيلتك الاسكتلندي في دوري أبطال أوروبا بداية الشهر، ما حرمه من ديربي العاصمة ضد مضيفه أتلتيكو في الدوري (فاز ريال 2-1) والنافذة الدولية مع منتخب بلاده الذي فاز على النمسا وخسر ضد الدنمارك في دوري الامم الاوروبية.

وصرّح بنزيمة لصحيفة "ماركا" عقب فوزه بجائزة دي ستيفانو لأفضل لاعب في "الليغا" قائلًا: أنا محظوظ بأن ألعب في أفضل نادٍ في العالم، متحمس للغاية هذا العام وأريد أن أقدم أكثر مما فعلت بالموسم الماضي.

ويتصدر ريال مدريد الدوري بالعلامة الكاملة بستة انتصارات من ست مباريات.