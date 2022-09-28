ساوثغيت يستمر في دفاعه عن ماغواير: يساعدنا على الفوز

كشف غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا أن الظهير الأيمن كيران تريبيير يتفوق على ترينت ألكسندر-أرنولد بسبب "كرة القدم الشاملة" التي يقدمها.

واستبعد ألكسندر-أرنولد مدافع ليفربول من تشكيلة إنجلترا التي تعادلت 3-3 مع ألمانيا يوم الاثنين حيث بدأ ريس جيمس المباراة وجلس تريبيير على مقاعد البدلاء.

مادة اعلانية

وخاض ألكسندر-أرنولد مباراة دولية واحدة فقط في 2022 مما أثار الشكوك حول وجوده في حسابات ساوثغيت قبل كأس العالم في قطر.

وقال ساوثغيت للصحفيين: الليلة السابقة (أمام إيطاليا) لم نكن بحاجة لتغطية مركز الظهير الأيسر.

وتابع: فعلنا ذلك أمام ألمانيا بسبب الطريقة التي لعبنا بها ولذلك كنا بحاجة إلى تشيلي (بن تشيلويل) على مقاعد البدلاء وكان لدينا كيران الذي، في الوقت الحالي، أشعر أنه يتفوق في الكرة الشاملة (على ألكسندر-أرنولد).

وقال ساوثغيت أيضا إن قلب الدفاع هاري ماغواير يحتاج للعب بانتظام مع مانشستر يونايتد قبل كأس العالم. ولم يشارك ماغواير أساسيا في آخر أربع مباريات ليونايتد في الدوري.

وقال ساوثجيت: لماذا نختاره؟ لأنه أحد اللاعبين الذين يمنحونا أفضل فرصة للفوز.

وأضاف: لذلك نرغب جميعا أن يحصل ماغواير على فرصة للعب بانتظام وأن يلعب بثقة.

وحتم: هذا ينطبق، بالطبع، على عدد غير قليل من اللاعبين لكنه اللاعب الذي يبدأ من عنده كل شيء والذي يجب أن يكون في أفضل حالاته.

وتستهل إنجلترا مشوارها في كأس العالم في قطر في 21 نوفمبر أمام إيران في المجموعة الثانية.