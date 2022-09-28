ميسي: الفريق الفائز بدوري الأبطال ليس الأفضل دائمًا

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب بلاده ونجم باريس سان جيرمان أن الفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا لا يكون الأفضل في المسابقة دائمًا، وأكد أن هدف النادي الفرنسي واضح خلال الموسم الحالي بالتتويج بالبطولة القارية.

ولم يحقق ميسي الكأس ذات الأذنين منذ الفوز بها مع برشلونة عام 2015، بينما فشل النادي الباريسي في الفوز بالبطولة بعدما خسر نهائي نسخة 2020 أمام بايرن ميونخ الألماني.

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وتحدث ميسي للقناة المكسيكية "TUDN" قائلًا: الإقصاء كان صعبًا من ريال مدريد بالموسم الماضي، لأننا لعبنا مباراتين رائعتين أمامه، لكن التفاصيل الصغيرة هي من حسمت التأهل.

وتابع: هذا الموسم ليس سهلًا بسبب إقامة كأس العالم، لكن هدفنا في باريس سان جيرمان واضح جدًا، الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وأضاف: إنها بطولة صعبة، لا يفوز بها الفرق الأفضل دائمًا، بل من يهتم بالتفاصيل الصغيرة خلال المباريات، خطًأ بسيط قد يتسبب في إقصائك، لكننا مستعدين لتلك اللحظات الصعبة حينما تأتي.

ويتصدر ميسي ورفاقه مجموعتهم بدوري الأبطال، مناصفة مع بنفيكا البرتغالي ومتفوقين على يوفنتوس ومكابي حيفا.