المحكمة تقرر إعادة هلال الشابة للدوري التونسي

كشف نادي هلال الشابة يوم الخميس أن المحكمة الرياضية الدولية قررت إعادة الفريق إلى دوري الأضواء التونسي لكرة القدم مما تسبب في ارتباك قبل يومين من انطلاق الموسم الجديد.

وقال هلال الشابة في بيان بصفحته على "فيسبوك" :أصدرت محكمة التحكيم الرياضية اليوم قرارا يقضي بعودة هلال الشابة للرابطة الوطنية المحترفة (الدوري الممتاز)، القضاء الدولي ينصف هلال الشابة للمرة العشرين أمام الجامعة التونسية (الاتحاد التونسي).

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وهبط هلال الشابة لدوري الدرجة الثانية بعد خسارته 1-صفر أمام الإفريقي في الجولة الأخيرة لمرحلة المجموعتين الموسم الماضي.

لكن هلال الشابة احتج على جلوس رئيس الإفريقي على مقاعد البدلاء بدعوى أنه معاقب بالإيقاف لمباراتين وقرر رفع شكوى للاتحاد التونسي لكرة القدم وبعدها لمحكمة التحكيم الرياضية.

ويقام الدوري التونسي هذا الموسم أيضا بنظام المجموعتين تضم كل واحدة سبعة أندية.