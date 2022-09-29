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غالتييه يعترف: حرية مبابي في المنتخب أكبر من سان جيرمان

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غالتييه مبابي
مدرب فريق العاصمة الفرنسية مع لاعبه

غالتييه يعترف: حرية مبابي في المنتخب أكبر من سان جيرمان

باريس - فرانس برس

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اعتبر مدرب باريس سان جيرمان كريستوف غالتييه أن مهاجمه كيليان مبابي "أكثر تقييدا" في صفوف فريقه منه في منتخب فرنسا.

وكان مبابي ألمح إلى ذلك عقب مباراة منتخب بلاده ضد النمسا الأسبوع الماضي، عندما اعتبر بانه يملك هامشا من الحرية أكبر في صفوف فرنسا، مشيرا إلى أنه مع الأخير "يُطلب منه القيام باشياء مختلفة" الى جانب اوليفييه جيرو في ظل غياب كريم بنزيمة بداعي الاصابة.

وقال غالتييه في مؤتمر صحافي يوم الخميس: تحليله صائب. فهو ليس في التركيبة ذاتها التي يتواجد فيها في صفوف منتخب فرنسا.

واضاف: بالتأكيد في سان جيرمان هو اكثر تقييدا في المقدمة، نظرا لنوعية اللاعبين التي نملك، لكني لا اعتقد بانه يحصل على حرية اقل.

وشرح غالتييه ذلك بعدم وجود رأس حربة كلاسيكي في صفوف سان جيرمان وبالتالي بات مبابي يشغل هذا المركز يعاونه النجمان الارجنتيني ليونيل ميسي على اليمين والبرازيلي نيمار على اليسار.

واضاف غالتييه: كنا متأكدين من حاجتنا الى لاعب رابع (مهاجم) مع ميزات مختلفة ليكون لدينا المزيد من الحلول والخيارات. لكن هذا النوع من اللاعب لم يصل، للأسف هذه هي الحال.

وتابع: يملك مبابي هذا النوع من اللاعبين في صفوف منتخب فرنسا بشخص اوليفييه جيرو. ليس لدينا هذا النوع لكن انواع مختلفة.

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