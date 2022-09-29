ليفربول يبحث عن "صلاح الجديد" في القاهرة

كشفت تقارير صحافية أن إدارة ليفربول تدرس ضم إبراهيم عادل جناح بيراميدز والمنتخب المصري، بعد النجاح الساحق الذي حققه مواطنه محمد صلاح مع الفريق الأحمر.
وذكر موقع "90min" أن إدارة الفريق الإنجليزي مهتمة بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ21 عامًا والذي وصفه التقرير بـ "محمد صلاح الجديد".
وأشار التقرير إلى أن صلاح حرص على نقل صورة كاملة عن موهبة اللاعب إلى مسؤولي ناديه، وأن كشافي "الريدز" كانوا يعرفونه بالفعل.
وتلقى لاعب بيراميدز عرضًا بقيمة 2 مليون جنيه إسترليني من نورشلاند الدنماركي في سوق الانتقالات الماضي، لكن إدارة بيراميدز أصرّت على الحصول على خمسة ملايين جنيه إسترليني بالإضافة إلى بعض المتغيرات.
وأوضح التقرير أن ليفربول ليس المهتم الوحيد بعادل، بل يراقب أرسنال وبرايتون وبرينتفورد ونوتنغهام فورست وضعه أيضًا.
وانتقل عادل إلى بيراميدز في فبراير 2018 قادمًا من المريخ البورسعيدي، لعب منذ ذلك الحين 78 مباراة بالقميص الأزرق، سجل 22 هدفًا ومرر لزملائه 9 تمريرات حاسمة.
ولعب عادل مع صلاح 16 دقيقة خلال فوز مصر على غينيا بهدف دون رد ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا المقبلة.
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