نجم أرسنال يغيب حتى ديسمبر بسبب جراحة في الفخذ

أكد أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس أن لاعب الوسط إميل سميث رو خضع لجراحة في العضلة الضامة‭ ‬بالفخذ ولن يشارك في التدريبات حتى ديسمبر على الأقل.

ولفت سميث رو (22 عاما) الأنظار في الموسم الماضي وسجل عشرة أهداف في الدوري لكن تقلصت مشاركاته هذا الموسم ولعب بديلا في أربع مباريات فقط.

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وكان ظهوره الأخير أمام مانشستر يونايتد في بداية الشهر.

وذكر أرسنال في بيان: بعد ضربة قوية في مباراتنا أمام مانشستر يونايتد وعقب استشارة متخصص ومناقشات مع الطاقم الطبي خضع إميل لجراحة لعلاج وتر مصاب بالعضلة الضامة.

وأضاف: أجريت هذه الجراحة بنجاح في لندن خلال الأيام الماضية وبدأ بالفعل برنامج إعادة التأهيل ونأمل في عودته للتدريبات بشكل كامل في ديسمبر.

ومن المتوقع ألا يغيب سميث رو عن كثير من المباريات لتوقف الموسم بين نوفمبر وديسمبر بسبب كأس العالم، لكنه سيكون خارج الحسابات في سبع جولات بالدوري الممتاز بجانب مباريات الدوري الأوروبي وكأس الرابطة.

وسيستضيف أرسنال غريمه وجاره توتنهام هوتسبير في الدوري يوم السبت.