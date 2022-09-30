تن هاغ ينضم للمدافعين عن ماغواير: أثق به

عاد ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال إلى تدريبات فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم وذلك قبل مباراة الديربي، التي ستشهد غياب هاري ماغواير الذي يعتقد إريك تين هاغ مدرب الفريق أنه لاعب قادر على استعادة مستواه.

وسيخوض مانشستر يونايتد خلال عطلة نهاية الأسبوع أول مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ فوزه على أرسنال 3 - 1 يوم 4 سبتمبر، بعد تأجيل مباراتيه أمام كريستال بالاس وليدز بسبب وفاة الملكة.

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وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن مانشستر سيتي سيقدم اختبارا قويا لمانشستر يونايتد، الذي يبحث عن تحقيق فوزه الخامس على التوالي في الدوري الممتاز، وذلك في غياب ماغواير عن قائمة الفريق التي ستخوض اللقاء.

وتعرض ماغواير لكدمة خلال فترة التوقف الدولي مع المنتخب الإنجليزي- وهي الفترة التي قضاها راشفورد ومارسيال في التدريب لاستعادة لياقتهما.

وقال تين هاغ: هاري ماغواير مصاب. أما بالنسبة للبقية أعتقد أن هناك شكوكا بشأن مشاركة مارسيال.

وأضاف: ولكنه تدرب مع الفريق طوال الأسبوع لذلك أنا سعيد للغاية بوضعه. إنه يقدم أداء رائعا في التدريبات، ويترك لدينا انطباعا جيدا.

وأكد: راشفورد عاد التدريبات، لذلك نحن سعداء بذلك. أما فيما يخص بقية اللاعبين، أعتقد ان الثنائي براندون ويليامز وأكسيل توانزيبي سيغيبان بسبب حاجتهما للتعافي لوقت أطول.

ولعب ماغواير بشكل كامل في المباراة التي خسرها المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الإيطالي يوم الجمعة الماضي، كما لعب لمدة 90 دقيقة أخرى أمام المنتخب الألماني، عندما منح المنتخب الألماني ركلة جزاء وفقد الكرة بشكل غريب قبل أن يسجل المنتخب الألماني هدفه الثاني.

هذا الأداء جدد الحديث بشأن ولاء غاريث ساوثغيت، مدرب المنتخب الإنجليزي، لماغواير (29 عاما)، الذي كان بعيدا عن مستواه المعروف مع مانشستر يونايتد هذا الموسم.

ولكن تين هاغ، مثل مدرب إنجلترا، مازال يثق في ماغواير ومتأكد من أن اللاعب سيتحسن.

وقال مدرب مانشستر يونايتد: في البداية، بالطبع يجب أن أدربه، يجب أن أدعمه. ولكني أدعمه لأنني أثق به.

وأضاف: في الفترة التي عملت معه في استعدادات ما قبل الموسم، كان جيدا، أعتقد أنه كان جيدا للغاية- في التدريبات والمباريات.

وأضاف: ثم ابتعد عن التشكيل الأساسي، ولكن هذا أيضا متعلق بمستوى المدافعين الذين يلعبون الآن، يمكنني رؤية المميزات. حتى بعد غيابه عن الفريق. تدرب بشكل جيد للغاية ولكن الأهم من ذلك أن الجودة كانت موجودة.

وأردف: ترى مسيرته، تقريبا خاض 50 مباراة دولية مع إنجلترا. مع ليستر ومانشستر يونايتد، يقدم عروض جيدة لذلك ما تراه هو أنه يتمتع بإمكانات عالية.

وأكد: يعد ذلك الامر متعلق به. باللاعبين في غرفة خلع الملابس، المدربين، كلنا نثق فيه. الأمر الآن متعلق به.

وختم: هذا ما قلته له. واثق من قدرته على القيام بهذا. سيقلب الأمور. أنا مقتنع بهذا.