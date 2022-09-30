صلاح يكشف عن سر "هوسه" بالتفاصيل الصغيرة

كشف الدولي المصري محمد صلاح قائد منتخب بلاده وجناح ليفربول الإنجليزي عن سر اهتمامه بالتفاصيل الصغيرة مشيرًا إلى أنها تصنع الفارق بين لاعب وآخر.

ويستضيف ليفربول برايتون يوم السبت على ملعبه "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

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وتحدث صلاح لـ "Premier League Productions" قائلًا: لأكون صادقًا، أعطي التفاصيل الصغيرة قدرًا كبيرًا من الاهتمام.

وتابع: أهتم بها لأنني أؤمن أن تلك التفاصيل هي من تصنع الفارق بين لاعب وآخر.

وأضاف: أحاول دائمًا أن أسأل على كل شيء وأن ألم بكافة التفاصيل والأمور، ليس فقط داخل الملعب بل خارجه أيضًا من حيث الطعام والشراب وأوقات النوم وهكذا، أنا حقًا مهووس ومدمن لتلك الأمور.

وشارك صلاح في 9 مباريات مع ليفربول بجميع المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 آخرين.