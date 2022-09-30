كلوب يدعم أرنولد بعد استبعاده من المنتخب: ظهير استثنائي

وصف يورغن كلوب مدرب ليفربول لاعبه ترينت ألكسندر-أرنولد بأنه استثنائي ومن طراز عالمي بعد استبعاد الظهير الأيمن من تشكيلة إنجلترا في المباريات الأخيرة بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم هذا الشهر.



وكان ألكسندر-أرنولد بديلا دون مشاركة في الهزيمة من إيطاليا ثم خرج من التشكيلة خلال التعادل مع ألمانيا، رغم أنه الخيار الأول في ليفربول خلال منافسة فريقه على الألقاب الكبرى بالمواسم الأخيرة.



وأبلغ كلوب الصحفيين يوم الجمعة: لم يعد ترينت إلينا سعيدا لكنه يتقبل قرار المدرب.



وأضاف: بالتأكيد كنت سأتخذ قرارا مختلفا مع أي فريق أدربه في هذا الوقت، كنت سأختاره لأنه استثنائي، هل هو استثنائي دائما؟ لا.



وتابع: هناك الكثير من الأحاديث دائما حوله وعن أنه ليس مدافعا جيدا، لكن هذا ليس حقيقيا، هو مدافع جيد ولا يدافع دائما وهذه حقيقة أيضا، وهكذا نعمل هنا، إنه لاعب شاب.



وخرج ألكسندر-أرنولد (23 عاما) من حسابات مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت وخاض مباراة دولية واحدة هذا العام ما يثير الشكوك حول مشاركته في كأس العالم.



ويرى ساوثغيت أن كيران تريبيير، الذي كان بديلا أمام ألمانيا، أفضل "في كل جوانب اللعبة" من ألكسندر-أرنولد.



وتابع كلوب: يوجد هامش للتحسن بالطبع لكننا نناقش مستواه فقط بسبب تأثيره الهجومي الهائل معنا.



وواصل: أرى الأمر من منظور مختلف وهذا لا يعني صوابا أو خطأ، من الواضح بالنسبة لي أنه لاعب من طراز عالمي ومن الصعب ألا يلعب بمنتخب بلاده.



وقلل كلوب من المخاوف بشأن الحالة البدنية لديوغو جوتا وداروين نونيز ولويس دياز قبل مواجهة ضيفه برايتون أند هوف ألبيون يوم السبت بالدوري الإنجليزي الممتاز.



لكن سيستمر غياب آندي روبرتسون ونابي كيتا وكيرتس جونز وأليكس أوكسليد-تشامبرلين للإصابات قبل التوقف الدولي.



وخاض ليفربول انطلاقة محبطة هذا الموسم وحقق فوزين فقط في ست مباريات.



وأقر المدرب الألماني: لم تكن البداية التي نريدها لأسباب مفهومة وغير مفهومة، لكن هذا من الماضي ونحن هنا للعودة لجمع النقاط.



وختم: برايتون فريق بارع ويعتمد على مدرب جديد الآن يتمتع بالشجاعة ولديه تأثير وأسلوبه يناسب برايتون.

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