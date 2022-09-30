لامبارد يدافع عن ساوثغيت: الانتقادات كانت قاسية

أكد فرانك لامبارد مدرب نادي إيفرتون أن بعض الانتقادات التي وجهت إلى غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم كانت قاسية وناشد لامبارد الجمهور بالوقوف خلف المنتخب خلال فترة الاستعداد لنهائيات كأس العالم 2022.



وهبطت إنجلترا من الفئة الأولى بدوري الأمم الأوروبية في وقت سابق من الشهر الجاري بعد مسيرة خالية من الانتصارات استمرت على مدار ست مباريات بينما وجهت انتقادات إلى المدرب ساوثغيت بسبب أداء المنتخب.



وقال لامبارد للصحفيين قبل مباراة إيفرتون خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ساوثامبتون يوم السبت: أعتقد أن بعض الانتقادات كانت قاسية، أنا لا أجلس هنا وأقول إنه لا يحق للناس توجيه انتقادات. فإذا كان النقد بناء فلا بأس.



وأضاف لامبارد: لكن مع اقتراب نهائيات كأس العالم والاستعداد لها فسيكون من الأفضل أن يقف الجميع خلف الفريق وغاريث.



وتركزت الكثير من الانتقادات التي وجهت للمدرب ساوثغيت إلى أسلوبه "الحذر" في اللعب.



وتبدأ إنجلترا مسيرتها ضمن المجموعة الثانية في نهائيات كأس العالم المقبلة في قطر بمواجهة منتخب إيران في 21 نوفمبر.

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