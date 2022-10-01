أرسنال يلحق بجاره توتنهام الخسارة الأولى ويتمسّك بالصدارة

أصاب أرسنال عصفورين بحجر واحد عندما ثأر من جاره وضيفه توتنهام ملحقاً به الخسارة الأولى وتمسّك بصدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بخروجه فائزاً من ديربي شمال لندن 3-1 يوم السبت في افتتاح المرحلة التاسعة.

وضمن أرسنال البقاء في الصدارة مرحلة جديدة، بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة من 24 ممكنة، فيما مُني توتنهام الثالث (17) بخسارته الأولى هذا الموسم.

مادة اعلانية

وتقدمّ أرسنال بعد أول ثلث ساعة، لكن توتنهام عادل سريعاً من ركلة جزاء، فيما صبّ الشوط الثاني في مصلحة المضيف الذي سجل هدفين بينما توتنهام المباراة بعشرة لاعبين.

وحملت المواجهة طعمًا ثأريًا من جانب "المدفعجية"، بعد أن خطف منهم توتنهام في نهاية الموسم الماضي المركز الرابع الاخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا بعد فوزه عليهم 3-صفر قبل ثلاث مباريات من النهاية، قبل أن يخسر ارسنال أيضًا ضد نيوكاسل ويفسد فرصة التأهل الى البطولة القارية للمرة الاولى منذ موسم 2016-2017.

وتابع توتنهام فشله في الفوز في معقل أرسنال في الدوري في آخر 12 مباراة وتحديدًا منذ 2010.

وعاد الظهير الأوكراني ألكسندر زينتشنكو ولاعب الوسط النروجي مارتن أوديغارد من الاصابة إلى تشكيلة مدرب أرسنال الإسباني مايكل أرتيتا، فيما شارك المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين أساسياً في تشكيلة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

وقدّم أرسنال بداية صلبة ترجمها بهدف بعد ثلث ساعة، بتسديدة جميلة جدا من خارج المنطقة للغاني توماس بارتي في المقص الايسر لمرمى الحارس الفرنسي هوغو لوريس (20).

لكن الضيوف لم يتأخروا بالمعادلة، بعد عرقلة المدافع البرازيلي غابريال مواطنه المهاجم ريشارليسون داخل المنطقة، فاحتسب الحكم ركلة جزاء ترجمها قائد منتخب إنجلترا هاري كاين على طريقة بانينكا في شباك الحارس آرون رامسادايل (31).

ورفع كاين رصيده إلى سبعة أهداف هذا الموسم، و14 في 18 مباراة في دربي شمال لندن (رقم قياسي).

مطلع الشوط الثاني، باغت البرازيلي غابريال جيسوس توتنهام منسلاً بين دفاعه ومتابعاً تسديدة لزميله بوكايو ساكا صدها لوريس ثم اخطأ في التقاطها (49).

وفي منعطف هام منتصف الشوط الثاني، طُرد لاعب وسط توتنهام الشاب البرازيلي إيمرسون رويال بعد مخاشنة مواطنه غابريال مارتينيلي (63).

تفوّق عددي أتى ثماره سريعا بعد لعبة جماعية وصلت إلى السويسري غرانيت تشاكا، أطلقها قوية من داخل المنطقة إلى يسار لوريس (66).