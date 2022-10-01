أليغري.. تعثر في كرة القدم وصدارة في "الخيول"

تتعدد مسؤوليات والتزامات ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس بينما يحتل فريقه المنتمي إلى مدينة تورينو ودون التوقعات المركز الثامن بين فرق الدوري الإيطالي الأول لكرة القدم لكنه رغم ذلك لم يتنازل عن طموحاته على مستوى سباقات الخيول.



واحتل الحصان ريل سيسيل الذي يملكه أليغري مناصفة مع مواطنه الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بطل دوري إسبانيا المركز الأول في سباق يوم الخميس في شانتيلي بفرنسا محققا بذلك خامس انتصار لأليغري على مستوى الرياضة ومعادلا بذلك عدد مرات الفوز بلقب الدوري الإيطالي التي حققها مع يوفنتوس وهي خمس مرات أيضا.



وأثار أليغري (55 عاما) اهتمام الجمهور في 2019 عندما استخدم بعض المفردات الخاصة بسباقات الخيول لوصف مواقف في الدوري الإيطالي ليتواصل استخدام هذه المفردات على نطاق واسع بعد ذلك وينسب كثيرون الفضل إليه في انتشارها.



ويتابع أليغري تقدم خيوله عن بعد فقط في ظل وجوده على رأس الجهاز الفني ليوفنتوس لكنه يحرص على دوام الاتصال مع أليساندرو بوتي الذي يتولى تدريب الخيول في شانتيلي.

وقال بوتي في تصريحات نقلتها عنه صحيفة غازيتا ديلو سبورت الإيطالية: إنه مثل مالك النادي الذي يريد أن يعرف الفريق الذي سيشارك به المدرب في المباراة. فالخيول في نهاية الأمر هي مثل رياضيين في مستوى مرتفع.



وتابع: هو يفهم الأمر لأنه يستطيع أن يعرف بصورة مباشرة إذا كان الأمر يتعلق بمشكلة أو بسوء حظ.



وأكمل: العمل بهذه الطريقة أسهل لأن طموح ماكس في سباقات الخيول مماثل لطموحه على مستوى كرة القدم.

