المصرية ميار شريف إلى نهائي دورة بارما

بلغت المصرية ميار شريف واليونانية ماريا ساكاري المصنفة أولى نهائي دورة بارما الايطالية في كرة المضرب من فئة الـ250.

وفازت شريف، المصنفة 74 عالمياً، على الرومانية آنا بوغدان السادسة 6-4 و3-6 و6-4، وساكاري على المونتينيغرية دانكا كوفينيتش 7-5 و6-2.

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وهذا ثاني نهائي لشريف (26 عاماً) في دورات الـ250، بعد بلوغها نهائي دورة كلوج الرومانية في 2021 عندما خسرت أمام الألمانية أندريا بتكوفيتش، علما بأنها متوجة بدورتي ماربيا الإسبانية وكارلسروه الألمانية مرتين (125).

في المقابل، تبحث ساكاري عن إحراز لقبها الثاني بعد دورة المغرب المفتوحة 2019، علما أنها بلغت نهائي انديان ويلز الأميركية هذا الموسم.