الهلال والشباب لفوز خامس تواليًا

يخوض الهلال اختباراً قوياً في سعيه إلى فوز خامس تواليا عندما يستقبل التعاون على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري "روشن".

وسجل الهلال في المراحل الأربع الأولى نتائج رائعة وضعته في الصدارة رفقة الشباب الذي يتفوق عليه بفارق الأهداف.

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وسيفتقد الهلال لعدد من نجومه بداعي الإصابة أمثال سالم الدوسري وياسر الشهراني وربما سلمان الفرج وعلي البليهي والكولومبي غوستافو كويّار الذين لم تتأكد مشاركتهم.

ويسير التعاون مع مدربه البرازيلي شاموسكا بشكل جيد فهو لم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن، بعدما فاز في مباراتين كان أبرزها أمام النصر وتعادل في مثلها، ويأمل في مواصلة نتائجه الجيدة.

ويعول التعاون على هدافه الكاميروني لياندر تارامبا والإسباني الفارو ميدران والباراغوياني أليخاندرو روميرو غامارا وسميحان النابت وفهد الرشيدي.

ويأمل الشباب بدوره في مواصلة انطلاقته القوية وتحقيق فوزه الخامس تواليا عندما يحل ضيفا على الفيحاء الثالث عشر على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتعتبر بداية الشباب هي الأقوى له منذ سنوات طويلة، بعدما نجح في حصد اربعة انتصارات متتالية دون أن يستقبل مرماه أي هدف.

ويدخل الشباب المباراة بصفوف مكتملة، بعد عودة قائده الأرجنتيني إيفر بانيغا الذي غاب عن المباريات الماضية بسبب عقوبة انضباطية.

في المقابل، لا يزال الفيحاء بعيداً عن المستويات التي كان عليها في الموسم الماضي وتوجها بلقب كأس الملك، وهو يأمل أن تكون المباراة الأحد بداية العودة لوضعه الطبيعي عبر بوابة المتصدر.

ويستضيف الفتح أبها يوم الأحد في ختام المرحلة.