صدام مبكر بين النصر واتحاد جدة على اللحاق بالقمة

يبرز كلاسيكو النصر واتحاد جدة يوم الأحد على ملعب "مرسول بارك" بالرياض في قمة مباريات المرحلة الخامسة من دوري "روشن" السعودي.

وبعد مرور أربع جولات، يتصدر الشباب الدوري برصيد 12 نقطة وبفارق الأهداف عن الهلال، فيما يأتي الاتحاد بعشر نقاط ويليه النصر والطائي بتسع نقاط لكل منهما.

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ولم يتعثر الاتحاد والنصر سوى في الجولة الثانية، حيث تعادل الأول دون أهداف مع الاتفاق، وخسر الآخر بهدف أمام التعاون بسبب هدف في الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع.

ويفتقد النصر إلى خدمات الأرجنتيني بيتي مارتينيز والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف وعبد الفتاح عسيري للإصابة.

في المقابل، يسعى الاتحاد إلى تأكيد أفضليته على منافسه في آخر سنتين والعودة بالنقاط الثلاث.

ويفتقد الاتحاد إلى مدافعيه أحمد شراحيلي للإصابة، ومهند الشنقيطي للإيقاف، في حين لم تتأكد مشاركة الثلاثي المصري أحمد حجازي والأنغولي هيلدر كوستا والبرازيلي رومارينيو دا سيلفا لعدم الجاهزية.

وتلقى الاتحاد دفعة بعودة الهداف عبد الرزاق حمد الله بعد تعليق إيقافه وسجل المهاجم المغربي هدفي الفوز 2-صفر على الخليج، بينما استعرض النصر قوته وفاز برباعية على الباطن.

واعتاد حمد الله هز الشباك في مباريات الاتحاد مع النصر وسجل هدفا في فوز فريقه الحالي 3-صفر على فريقه السابق في فبراير الماضي، بينما سبق له التسجيل ست مرات مع النصر أمام الاتحاد.

وستتعرض قوة النصر الهجومية لاختبار أمام صلابة دفاع الاتحاد الذي لم يهتز مرماه بعد في أربع جولات، وهو نفس حال الشباب والهلال.