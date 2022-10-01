عكايشي: الاتحاد خسر الدوري بسبب "الروح".. وسيفوز به الموسم الحالي

أكد التونسي أحمد العكايشي مهاجم اتحاد جدة السابق، أن غياب الروح كانت السبب الرئيسي في ضياع لقب الدوري من الفريق الموسم السابق، لكنه سيتوّج به هذا العام.

وتتجه أنظار جماهير الكرة السعودية صوب "مرسول بارك" يوم الأحد، إذ يحل الاتحاد ضيفًا على النصر في صدام مبكر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري "روشن" السعودي.

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وقال العكايشي لـ "العربية.نت": اللعب مع جماهير الاتحاد مذهل، حينما تدعمك الجماهير بتلك الأعداد في جميع الأنحاء والملاعب بهذا الشغف، فبالتأكيد الأمر رائع.

وانضم اللاعب إلى صفوف الفريق الغربي قادمًا من النجم الساحلي التونسي مطلع موسم 2016-2017.

وتابع: لم نتمكن من المنافسة على الدوري حينما كنت متواجدًا بسبب الظروف التي عشناها من العقوبات وخصم النقاط، بالإضافة إلى منافسة الهلال الصعبة على الألقاب.

وعن أفضل لحظاته مع فريق مدينة جدة، قال المهاجم التونسي: هدفي في شباك أهلي جدة خلال نصف نهائي كأس ولي العهد هو الأفضل، بالإضافة إلى التتويج بتلك البطولة وكأس الملك أيضًا بالتأكيد، أعتز بهذين اللقبين كثيرًا ومن أغلى الألقاب لي خلال مسيرتي.

وخاض من لعب مع العهد اللبناني بآخر محطاته الكروية، 49 مباراة مع الاتحاد بجميع المسابقات في عامين، سجل خلالها 22 هدفًا وصنع 12 هدفًا آخرين.

أما عن الأوقات الصعبة، علّق عكايشي: مقابلة الهلال التي أضعت خلالها عدة فرص كانت الأصعب، الجماهير لا تعرف كواليس ما حدث قبل هذا اللقاء، لكنني لا أريد الكشف أو التحدث عنها، الضغوطات والانتقادات التي تعرّضت لها طبيعية، لأن الاتحاد نادٍ كبير يشجعه الملايين.

وأضاف: الناس دائمًا ما تركز على السلبيات أكثر من الإيجابيات، إهداري للفرص كان أمرًا طبيعيًا بالنظر لعدد الأهداف التي سجلتها مع الاتحاد، بشكل عام أعتقد أن الموسمين الذين قضيتهما مع الفريق كانا جيدين.

وأشار عكايشي إلى أن غياب الروح عند اللاعبين وانعدام التركيز في الأمتار الأخيرة من المنافسة كلّفا الاتحاد بطولة الدوري بالموسم الماضي، لكنه يتوقع تتويج أصفر الغربية باللقب هذا الموسم مع حلول النصر ثالثًا والهلال وصيفًا.

ووجه رسالتين للاعبي الاتحاد وجماهيره: يجب عليكم أن تدركوا قيمة شعار الفريق، وتبذلوا أرواحكم من أجل الجماهير التي تزحف خلفكم دائمًا، جميع المقومات الحالية من إدارة ومدرب وجودة لاعبين تمكّن الاتحاد من العودة لمنصات التتويج وتعويض ما حدث في النسخة الماضية، أما الجماهير فشكرًا من القلب على دعمكم ومساندتكم لي دائمًا.

واختار البالغ من العمر 33 عامًا سلمان الفرج وسالم الدوسري كأفضل لاعبين سعوديين حاليين مؤكدًا أن بإمكانهما اللعب في أكبر الدوريات الأوروبية، وفهد الأنصاري ومحمود "كهربا" كأقرب لاعبي الاتحاد إلى قلبه.