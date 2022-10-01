غارسيا يبحث عن رد اعتبار 4 نصراويين أمام الاتحاد

يبحث الفرنسي رودي غارسيا مدرب النصر عن رد اعتبار 4 مدربين سبقوه لم يعرفوا طعم الفوز على اتحاد جدة في المباريات التي جمعتهم بالأخير منذ ما يقارب 4 أعوام.

ويستضيف النصر نظيره اتحاد جدة يوم الأحد على ملعب "مرسول بارك" بهدف تحقيق أول انتصار على الأخير منذ ديسمبر 2018.

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ومنذ فوز النصر الأخير الذي كان بقيادة البرتغالي هيلدر كريستوفاو، درب النصر 6 مدربين بما فيهم المدير الفني الحالي رودي غارسيا، أربعة منهم واجهوا اتحاد جدة ولم يستطيعوا الفوز عليه.

وكان البرتغالي روي فيتوريا أول مدرب يعيش هذه السلسلة، عندما خسر النصر من اتحاد جدة 3-2 في موسم 2018-2019، وفي الموسم اللاحق تعادل في المباراتين بنتيجة هدف لمثله.

وحل الكرواتي ألين هورفات بديلاً لفيتوريا أواخر عام 2020، ولعب مباراة واحدة أمام اتحاد جدة وانتهت بالتعادل 1-1، قبل أن يستلم البرازيلي مانو مينيزيس مهمة تدريب النصر خلفاً للكرواتي أواخر موسم 2020-2021.

وخسر مينيزيس أمام اتحاد جدة في الجولة الأخيرة من ذلك الموسم بهدفين مقابل هدف، وفي الجولة الخامسة من الموسم اللاحق خسر مجدداً بنتيجة 3-1، لتتم إقالة المدرب البرازيلي من منصبه.

ولم يستمر البرتغالي بيدرو إيمانويل في منصبه طويلاً ورحل قبل أن يلاقي الاتحاد، أما خلفه الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو فلعب مباراة واحدة انتهت بفوز اتحادي عريض بثلاثة أهداف دون رد شهر فبراير الماضي.