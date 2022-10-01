لوكلير يمنح فيراري مركز أول المنطلقين في سنغافورة

منح شارل لوكلير فريقه فيراري مركز أول المنطلقين في جائزة سنغافورة الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يوم السبت، بينما اكتفى ماكس فرستابن سائق رد بول متصدر الترتيب العام بالمركز الثامن في سباق سيسعى خلاله لضمان لقبه الثاني.
وسينطلق لوكلير من المقدمة للمرة التاسعة في 17 سباقا، وسينضم إليه في الصف الأول سيرجيو بيريز سائق رد بول، بينما جاء لويس هاميلتون ثالثا مع مرسيدس.
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