نابولي يواصل بدايته القوية وينفرد بالصدارة

واصل نابولي انطلاقته القوية هذا الموسم وانفرد بالصدارة بفوزه على ضيفه تورينو 3-1 يوم السبت في افتتاح المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحسم النادي الجنوبي نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثة أهداف.

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وفرض لاعب الوسط الدولي الكاميروني أندري زامبو أنغويسا نفسه نجماً بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 6 و12، قبل أن يضيف الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا الثالث في الدقيقة 37.

وبات أنغويسا أول لاعب في صفوف نابولي يسجل ثنائية في 15 دقيقة منذ الأوروغوياني دانيال فونسيكا عام 1994 في مرمى كريمونيزي.

وقلّص الضيوف الفارق قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول عبر الباراغوياني أنتونيو سانارابيا.

وهو الفوز الرابع توالياً لنابولي والسادس هذا الموسم فرفع رصيده إلى 20 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام شريكه السابق أتالانتا الذي يستضيف فيورنتينا يوم الأحد.