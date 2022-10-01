نيوكاسل يستغل طرد تشالوباه ويسحق فولهام

استغل نيوكاسل يونايتد طرد ناثانيل تشالوباه ليسحق مضيفه فولهام 4-1 يوم السبت، ويحقق انتصاره الأول خارج ملعبه هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وطُرد تشالوباه بعد تدخل عنيف على شون لونغستاف في الدقيقة الثامنة، ومنحه الحكم دارين إنغلند بطاقة صفراء في البداية قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد لتغيير القرار إلى طرد.

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ولم يهدر نيوكاسل وقتا لاستغلال التفوق العددي، إذ سدد كالوم ويلسون في الشباك من مدى قريب في الدقيقة 11، ثم عزز ميغيل ألميرون من تفوقه في الدقيقة 33.



وأنهى نيوكاسل الشوط الأول متقدما 3-صفر عندما كان لونغستاف الأسرع في الوصول إلى الكرة المرتدة من القائم بعد ضربة رأس من زميله سفين بوتمان والتي أبعدها الحارس بيرند لينو.



وأضاف ألميرون هدفه الثاني بعد تمريرة جو ويلوك المتقنة بعد 12 دقيقة من الاستراحة، وسجل هدفه الثالث لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل في الدقيقة 69.



وأحرز بوبي دي كوردوفا ريد الهدف الوحيد لفولهام قبل دقيقتين من النهاية.



وتقدم نيوكاسل إلى المركز السادس برصيد 11 نقطة من ثماني مباريات، ويتفوق بمركزين وفارق الأهداف على فولهام.