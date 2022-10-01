90 دقيقة تفصل غروهي عن تاريخ اتحاد جدة

تفصل مباراة وحيدة البرازيلي مارسيلو غروهي عن دخول تاريخ اتحاد جدة في دوري المحترفين، إذ لم يسبق للفريق الحفاظ على نظافة شباكه في 6 مباريات متتالية بتاريخ البطولة.

ويستعد غروهي لحماية عرين فريق مدينة جدة حينما يحل ضيفًا على نظيره النصر بملعب "مرسول بارك" مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري "روشن".

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ولم تقبل شباك غروهي أي أهداف بداية من مباراة الباطن في ختام النسخة الماضية من الدوري، ثم استمرت السلسلة الحالية خلال الجولات الأربع الأولى هذا الموسم أمام العدالة والاتفاق والرائد والخليج.

وتكرر حفاظ اتحاد جدة على نظافة شباكه في 5 لقاءات متتالية للمرة الثانية، بعدما حافظ عليها في الدور الثاني من موسم 2010-2011، بدأت وانتهت بالتعادل سلبيًا مع الهلال وتخللها الانتصار على الحزم والرائد بثلاثية، مع الفوز على أهلي جدة في الديربي بهدفين دون رد، قبل أن ينهيها عبد العزيز الطارقي لاعب التعاون بعدما أهدى فريقه النقاط الثلاث على حساب أصفر الغربية.

ويمتلك غروهي سلسلة أخرى في عدم قبول الأهداف حينما كان يقف بين قائمي وعارضة غريميو البرازيلي، إذ تخطى 5 مباريات متواصلة في الدوري البرازيلي بين مايو ويونيو 2018 بدون أهداف.

لكن السلسلة الأكبر في مسيرة حارس المرمى البرازيلي كانت بين أغسطس وسبتمبر 2014 مع غريميو أيضًا بـ 8 شباك نظيفة متتالية، وخرج هذا الموسم بالعدد الأكبر من المباريات التي لم يتلقى بها أهداف خلال مسيرته بـ19 مباراة.