تن هاغ: رونالدو لم يشارك أمام سيتي احترامًا لتاريخه

أكد المدرب الهولندي إريك تن هاغ أنه لم يشرك لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الشوط الثاني خلال مباراة يوم الأحد أمام مانشستر سيتي "احترامًا لمسيرته".
وأحرز إرلينغ هالاند ثلاثة أهداف وأضاف زميله فيل فودين ثلاثية أخرى ليفوز مانشستر سيتي حامل اللقب 6-3 على جاره مانشستر يونايتد في قمة المدينة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.
وقال تن هاغ في المؤتمر الصحفي: رونالدو لم يشارك بالشوط الثاني احترامًا لمسيرته الكبيرة.
وأضاف حول اللقاء لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): الأمر بسيط ويتعلق بالافتقار للثقة. عندما لا تشعر بالثقة في الملعب لا يمكن الفوز بالمباريات وهذا غير مقبول.
وتابع: لم نلتزم باتباع التعليمات وتعرضنا لخسارة قاسية وهذا ما حدث اليوم.
وأصبح رصيد سيتي 20 نقطة من ثماني مباريات ويحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن أرسنال المتصدر، بينما بقي يونايتد في المركز السادس برصيد 12 نقطة.
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