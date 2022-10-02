رئيس ريال مدريد عن "السوبر ليغ": فيدرر ونادال تواجها 40 مرة

بدا فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، وكأنه يروج مجددا لفكرة إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي، حيث حذر من أن الوضع الحالي للساحرة المستديرة يظهر أنها "مريضة".

كان بيريز على رأس الشخصيات البارزة التي قادت أندية النخبة في كرة القدم الأوروبية للانفصال عن مسابقات الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) في السنوات الأخيرة، وكان رئيسًا لبطولة دوري السوبر، التي تم اقتراح إقامتها العام الماضي.

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وانهارت فكرة إقامة المسابقة الانفصالية بسبب التحالفات الهشة بين الأندية وكذلك الضغوط السياسية والعامة، لاسيما بعد انسحاب كل من أندية الدوري الإنجليزي الستة التي شاركت في هذا التحالف، بالإضافة لتراجع 3 أندية أخرى عن التواجد في البطولة في الأيام التي أعقبت إعلان 12 ناديا عن إقامة دوري السوبر .

كانت إحدى الحجج الأساسية لبيريز حول هذا المفهوم هي السماح أمام أندية الصفوة بأوروبا لمزيد من الاحتكاك بين بعضها البعض، رغم أن الريال واجه إنتر الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول من إنجلترا، خلال رحلة تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وقال بيريز في اجتماع الجمعية العمومية للنادي يوم الأحد: من أجل أن تحل مشكلة، يتعين عليك أولاً أن تدرك أن لديك مشكلة. رياضتنا مريضة وتفقد ريادتها كرياضة عالمية.

وأضاف بيريز: ينبغي ألا نشعر بالارتباك حيال تأثير مسيرة ريال مدريد في كأس أوروبا عندما شاركنا في 7 مباريات بأعلى درجة من الحدة والاهتمام.

وتابع: كانت هذه نتيجة القرعة وكفاءة فريقنا وعظمته. لقد كان مشهدًا ساعد في إعادة الإثارة إلى المشاهدين.

وأوضح بيريز: لهذا السبب نعتقد أن المنافسات الأوروبية يجب أن تتغير، لتقدم مباريات عالية المستوى للجماهير على مدار العام بين أقوى الفرق، مع تنافس أفضل اللاعبين.

واستشهد بيريز (75 عامًا) أيضًا برياضة التنس، التي كانت تشهد مواجهات منتظمة بين النجم السويسري روجيه فيدرر – قبل اعتزاله – مع منافسيه اللدودين الإسباني رافاييل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش.

ونقلت شبكة (إي إس بي إن) عن رئيس الريال قوله: في التنس لعب نادال وفيدرير 40 مباراة في 15 عاما. لعب نادال وديوكوفيتش 59 مباراة في 16 عاما.

وأشار المسؤول الإسباني أيضا: في كرة القدم، لعبنا مع ليفربول 9 مرات فقط خلال 67 عامًا. ولعبنا أمام تشيلسي 4 مرات في تاريخ كأس أوروبا. ما معنى حرمان المشجعين من كل هذه المباريات؟.

وتحدث بيريز أيضًا عن تصنيف أجرته مجلة (فوربس) الأمريكية مؤخرًا لأغلى 50 فريقًا رياضيًا في العالم ، حيث احتل ريال مدريد المركز الـ13، خلف العديد من الفرق الرياضية الأمريكية.

وأكد بيريز: كنا في الصدارة في كل الرياضات والآن تراجعنا إلى المركز 13. لقد تجاوزنا 12 ناديًا من الرياضات الأمريكية. لابد أنهم يقومون بعمل جيد للغاية في الولايات المتحدة وسيئ للغاية في أوروبا.

وشدد رئيس الريال: تخسر كرة القدم معركة الترفيه العالمية ضد الرياضات الأخرى ومنصات أخرى. إننا بحاجة لإدارة محترفة وحديثة وشفافة، لا تستند إلى الهياكل القديمة المصممة في القرن الماضي.

وفي نهاية تصريحاته، وجه بيريز حديثه لناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث قال: تحدث مؤخرا رئيس اتحاد الأندية الأوروبية (ناصر الخليفي) عن دوري السوبر قائلا إن ريال مدريد خائف من المنافسة.

وزاد: ربما يجب التذكير بمن هو ريال مدريد. إن المنافسة في حمضنا النووي.