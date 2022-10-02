غوارديولا: هالاند يركض كـ"حيوان"

أشاد الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بتصميم لاعبه النرويجي إيرلينغ هالاند على "الركض مثل الحيوان" بعد أن حافظ على بدايته المذهلة مع الفريق.

وواصل هالاند تألقه مع مانشستر سيتي، الذي انضم لصفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، بعدما أحرز 3 أهداف (هاتريك) خلال فوز الفريق السماوي الكبير 6 - 3 على ضيفه وجاره اللدود مانشستر يونايتد، يوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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ورفع هالاند رصيده التهديفي مع سيتي في الموسم الحالي إلى 17 هدفا في 11 مباراة خاضها مع الفريق بمختلف المسابقات حتى الآن، فيما عزز موقعه في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 14 هدفا، بفارق كبير أمام أقرب ملاحقيه.

وشهدت المباراة تسجيل فيل فودين 3 أهداف (هاتريك) أيضا لمانشستر سيتي، لكن هالاند تفوق عليه، بعدما ساهم في صناعة أحد الأهداف الأخرى في المباراة التي أقيمت على ملعب (الاتحاد).

وتحدث غوارديولا، عن هالاند قائلا: هالاند يواصل فعل ما قام به في جميع الأندية السابقة التي دافع عن ألوانها في النرويج والنمسا وألمانيا.

أضاف غوارديولا، في التصريحات التي اوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): بالطبع، الجودة التي نتمتع بها إلى جانبه تساعده على تسجيل الأهداف، لكن لم أعلمه ما يقوم به الآن.

وأوضح مدرب سيتي: هالاند لديه غرائز لا تصدق. إنها تأتي من والدته وأبيه، لقد ولد بها حقا.

وشارك هالاند في القائمة الأساسية لمانشستر سيتي في جميع المباريات التي شارك فيها مع الفريق السماوي منذ انضمامه إليه.

وبات المهاجم النرويجي الشاب أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يحرز ثلاثية في 3 مباريات متتالية على ملعبه بالبطولة، بعدما سبق له تسجيل (هاتريك) في كل من كريستال بالاس ونوتينغهام فورست على ملعب (الاتحاد).

وأشاد غوارديولا مجددا بالعمل الذي قام به هالاند (22 عاما) في مجال لياقته البدنية بعد أن عانى - على الرغم من سجله الرائع - من إصابات مزعجة في وقت سابق من مسيرته الرياضية.

واصل غوارديولا حديثه عن هالاند، حيث قال: نحن محظوظون الآن. في الموسم الماضي لم يستطع لعب العديد من المباريات، فقد أصيب في معظم الأوقات.

وتابع: لقد وصل إلى هنا ولدينا فيزيائية رائعة. بفضلهم يمكنه اللعب كل 90 دقيقة. الموسم الماضي لم يتمكن دورتموند من القيام بذلك ولكن يمكننا القيام بذلك.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدما 4 - صفر على مانشستر يونايتد، ليأتي فوزه الكبير اليوم بمثابة رسالة واضحة لجميع منافسيه عن سعيه الأكيد للحفاظ على لقبه الذي حققه في الموسمين الماضيين بالمسابقة.

وأكد غوارديولا، الذي ارتفع رصيده فريقه إلى 20 نقطة في المركز الثاني بترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة خلف أرسنال (المتصدر) "لقد كان الأداء جيدًا حقًا".

وتابع: أجمل شيء هو الفوز بالمباراة ولكن هناك بعض الأشياء القليلة التي مازلنا بحاجة إلى تحسينها.