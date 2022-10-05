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أوكرانيا تنضم لطلب إسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم

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كأس العالم

أوكرانيا تنضم لطلب إسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم

مدريد - رويترز

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كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم ونظيره البرتغالي يوم الأربعاء أن أوكرانيا انضمت للطلب المشترك لإسبانيا والبرتغال لاستضافة نهائيات كأس العالم للعبة الشعبية في 2030.

وتأكدت الشراكة الجديدة بين الدول الثلاث خلال مؤتمر صحافي عقد في مدينة نيون السويسرية حيث مقر الاتحادين الأوروبي (اليويفا) لكرة القدم ومقر الاتحاد الدولي (الفيفا).

ويحظى الطلب المشترك لإسبانيا والبرتغال وأوكرانيا لاستضافة النهائيات العالمية في 2030 بدعم اليويفا وسيتنافس مع طلبات أخرى من بينها طلب مشترك من عدة دول من أميركا الجنوبية هي أوروغواي والأرجنتين وباراغواي وتشيلي.

وستنطلق نهائيات كأس العالم 2022 المقبلة في 20 نوفمبر المقبل بينما تقام النهائيات التالية في 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

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