ماذا تفعل الأندية بعد الفوز على الهلال في الدوري؟

تدفع نقاط الفوز على الهلال الثلاث فرق الدوري السعودي للانتصار في اللقاء التالي، إذ خسر الفريق العاصمي منذ بداية دوري المحترفين موسم 2008-2009 في 39 مناسبة، انتصر منافسوه في 19 مرة في اللقاء التالي وخسروا 10 مباريات فيما ساد التعادل 8 مرات، وخسر الهلال مرتين في آخر جولات الدوري.

ومُني الهلال بالهزيمة الأولى له هذا الموسم على يد التعاون بالجولة الماضية، ويسعى لاستعادة توازنه حينما يحل ضيفًا على الاتفاق، بينما يتطلع التعاون لاستغلال الدفعة المعنوية والفوز على الوحدة، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري "روشن" السعودي.

مادة اعلانية

وفي أولى مواسم المحترفين، خسر الهلال من نجران 2-1 بالأسبوع الثالث، لكن الفريق الجنوبي سقط بعدها أمام أهلي جدة بجدة بهدفين دون رد، ثم سقط الهلال للمرة الثانية والأخيرة هذا الموسم أمام الاتحاد بطل الدوري في الرياض بهدفين لهدف خلال الجولة الأخيرة.

وفي الموسم التالي انتصر النصر على الهلال 2-1 بالجولة 15، وفي الجولة التالية حقق أصفر العاصمة فوزًا جديدًا على حساب القادسية بهدفي محمد السهلاوي، ثم تكرر سيناريو الموسم السابق بعدما انتصر الاتحاد على الهلال مجددًا 2-1 لكن هذه المرة في ملعب الأول وخلال آخر جولات الدوري مجددًا.

وتوّج الهلال بلقب دوري 2010-2011 دون الخسارة بأي لقاء، أما الشباب بطل دوري 2011-2012 فانتصر على الهلال بالجولة الثانية بهدفي ناصر الشمراني ثم فاز على القادسية بهدف إبراهيم ياتارا، وخسر الهلال من أهلي جدة بهدف عماد الحوسني بالأسبوع 17، ثم فاز الأهلي على التعاون 2-0 لاحقًا.

وانتصر الفتح بطل موسم 2012-2013 على الهلال ثم الشعلة ذهابًا وإيابًا، وحسم النصر ديربي الرياض بالأسبوع 18 ثم هزم الاتفاق، أما الخسارة الرابعة للهلال بذلك الموسم فكانت أمام الشباب بالأسبوع العشرين لكن الليث تعادل مع الشعلة في المواجهة التالية.

وخسر الهلال 3 مرات بموسم 2013-2014، الأولى كانت من الرائد وتعادل الأخير مع العروبة بعدها، والثانية من بطل الدوري النصر الذي أسقط اتحاد جدة بثلاثية نظيفة بعقر داره، والأخيرة من الشباب وفاز الجار على التعاون عقبها.

وفي الموسم التالي، سقط الهلال أمام النصر ذهابًا وإيابًا، فاز النصر على الشباب في الذهاب 3-0 بالأسبوع التالي وتعادل معه سلبيًا بالإياب، وخسر حامل لقب الموسم الحالي من الشباب فانتصر الأخير بعدها على الفيصلي، وفاز العروبة على الهلال قبل أن يخسر من الرائد في الجولتين 15 و16.

وبنسخة 2015-2016 من المسابقة المحلية، جاءت خسارة الهلال الأولى من الاتحاد بالجولة الخامسة في جدة، وتعادل الاتحاد بعدها مع الفتح، الخسارة الثانية كانت من بطل الدوري الأهلي في الرياض ثم انتصر صاحب القميص الأخضر على الرائد بـ "هاتريك" أحرزه عمر السومة، وفاز التعاون في بريدة على الهلال خلال الجولة 17 ثم خسر من الخليج 3-2، ونجح الاتحاد مجددًا في الفوز على الهلال إيابًا لكنه لم ينجح في فك عقدة الفتح وكرر تعادله معه، وأكد الأهلي البطل تفوقه على الهلال ثم الرائد بثلاثة أهداف لهدف، وخمسة مقابل اثنين في الدور الثاني من الدوري.

وبالموسم اللاحق كان الفوز على الهلال فألًا جيدًا للاتفاق والاتحاد، إذ انتصر الاثنان على الباطن بعدها، وفي موسم 2017-2018 تفوّق الفيحاء على الهلال والاتحاد في مباراتين متتاليتين، وفاز الاتفاق على الهلال قبل أن يخسر في جدة من الاتحاد 4-2.

وخرج الهلال من الموسم الذي عرف بـ "الاستثنائي" بـ 3 خسارات، الأولى كانت من الحزم ثم خسر الحزم من الرائد، والثانية كانت من البطل النصر ثم ساهم هاتريك حمد الله في انتصار الفريق الأصفر على الرائد أيضًا بخماسية نظيفة، والأخيرة كانت من التعاون الذي تعادل مع الشباب سلبيًا بعدها.

وبموسم الجائحة، كانت خسارة الهلال الأولى من جاره النصر بالأسبوع الثامن، ثم انتصر الأخير على أبها برباعية في الرياض، والخسارة الثانية كانت من الأهلي في جدة لكن الفريق الغربي أتبع فوزه بخسارة من ضمك.

وفي موسم 2020-2021، كانت الخسارة الأولى من الوحدة ثم فاز الوحدة على العين، وفاز أبها على الهلال ثم سقط أمام الاتفاق في الدمام، ولم يستغل ضمك الفوز على بطل المسابقة بعدما خسر من الفيصلي، وظفر النصر بنقاط الديربي ثم خسر نقطتين بتعادله مع أبها، وكانت خسارة الهلال الأخيرة في جدة من الاتحاد ثم تعادل الأخير بدون أهداف مع الباطن.

وفاز النصر والفتح والفيحاء على الهلال بالموسم الماضي، أتبع الأول نقاط الديربي بنقاط الحزم، والثاني خسر من جار الهلال النصر، والأخير سقط أمام الحزم في الرس.