إيقاف مشجع أسترالي مدى الحياة بسبب التحية النازية

أكد الاتحاد الأسترالي لكرة القدم في بيان يوم الأربعاء أنه أوقف مشجعا مدى الحياة وحظر عليه حضور أي مباريات لأنه أدى التحية النازية خلال المباراة النهائية لكأس أستراليا للعبة في سيدني مطلع الأسبوع الحالي.



وجاءت العقوبة بعد أن وعد الاتحاد الأسترالي للعبة الشعبية بموقف حازم تجاه المشجعين غير الملتزمين الذين تصرفوا بطريقة غير مقبولة خلال المباراة التي جمعت بين فريقي سيدني يونايتد 58 ومكارثر والتي انتهت بفوز الأخير 2-صفر السبت الماضي.



وأظهرت صور وتسجيلات بعض مشجعي سيدني يونايتد وهم يؤدون التحية النازية ما أثار احتجاجات من جانب المجموعات اليهودية في البلاد.



ولم يحدد بيان الاتحاد الأسترالي لكرة القدم هوية المشجع الذي عوقب بالإيقاف مدى الحياة.



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