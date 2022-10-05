نونيز يعترف: لا أتحدث كثيرًا مع كلوب

اعترف المهاجم الأوروغواياني الدولي داروين نونيز، مهاجم فريق ليفربول، بأنه وجد صعوبة في التأقلم مع كرة القدم الإنجليزية لكنه أقر في الوقت ذاته بتحمله جزءا من المسؤولية.

وهز نونيز الشباك في أول مباراتين له مع ليفربول، لكنه تعرض للإيقاف بعدما تم طرده خلال لقاء الفريق مع كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي، بسبب ارتكابه خطأ فادحا.

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وعوقب نونيز بالإيقاف 3 مباريات، بعدما تدخل بدون كرة على يواكيم أندرسن، مدافع كريستال بالاس و"نطحه" له ردا على استفزاز اللاعب الدنماركي له، مما جعل لاعب ليفربول يضطر للبدء من الصفر.

وعجز نونيز عن التسجيل في 5 مباريات متتالية منذ عودته من الإيقاف، لكنه قدم أداء مشجعا خلال فوز ليفربول 2 - صفر على ضيفه غلاسغو رينجرز الأسكتلندي في بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن نونيز قوله لمحطة (تي إن تي سبورتس) البرازيلية التلفزيونية: الحقيقة هي أن التأقلم كان صعبًا بعض الشيء، لكنني أعتقد أنه مع مرور التدريبات والمباريات، سوف أتكيف مع الأوضاع شيئًا فشيئًا.

وأضاف نونيز: مررت بفترة صعبة للغاية (بعد البطاقة الحمراء). لقد تم إيقافي لثلاث مباريات، وأنا أعلم أنني ارتكبت خطأ فادحا وأنا الآن أدرك أنه لن يتكرر مرة أخرى.

وأوضح لاعب ليفربول: ينبغي علي تهدئة أعصابي خلال المباريات، وأتحدث بشكل أقل. كلنا نرتكب أخطاء وأنا أعلم أنها ستكون بمثابة تجربة تعليمية.

كان حاجز اللغة يمثل مشكلة بالنسبة لمهاجم بنفيكا البرتغالي السابق، وبالتأكيد في مناقشاته مع الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، وقد اعتمد بشدة على المدرب الهولندي بيب ليندرز، الذي يجيد التحدث بالبرتغالية والمدرب البرتغالي فيتور ماتوس، المتواجدين ضمن الطاقم الفني لليفربول.

وتحدث كلوب وليندرز مع نونيز في نهاية الأسبوع في محاولة لطمأنته بأن ثقتهما به مازالت قائمة، ونصحاه بعدم القلق، ليأتي رد المهاجم سريعا في ملعب (آنفيلد).

وتابع نونيز: حسنًا، نحن لا نتحدث كثيرًا. إنني لا أجيد اللغة الإنجليزية وهو (كلوب) لا يعرف الإسبانية.

وأشار لاعب منتخب أوروغواي: (بيب وفيتور) هما المترجمان عندما يتحدث كلوب إلى المجموعة. يجلسان بجواري ويشرحان لي ما يجب أن أفعله.

وزاد: إذا لم يشرحا لي ذلك، فسوف أدخل الملعب دون أي فكرة عما يجب أن أقوم به.

واختتم نونيز تصريحاته قائلا: لكن الثابت في علاقتي بالمدرب هو دعمه لي، ومنحي الثقة، ويتعين علي أن أرد ذلك في الملعب.