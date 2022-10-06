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العبود
العبود انتقل للاتحاد مع بداية موسم 2019-2020

اتحاد جدة يجدد تعاقده مع العبود حتى 2026

العربية.نت
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أعلن اتحاد جدة يوم الخميس عن تجديد تعاقده مع لاعب الفريق الأول عبد الرحمن عبد العبود حتى عام 2026.

وذكر النادي في بيان رسمي عبر حسابه على "تويتر": جدد مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم عبد الرحمن العبود لمدة ثلاثة مواسم.

وبدأ العبود مسيرته مع الاتفاق قبل أن ينتقل إلى العروبة على سبيل الإعارة ومنه إلى اتحاد جدة مطلع موسم 2019-2020.

وخاض مع أصفر الغربية 80 مباراة بجميع المسابقات، سجل 5 أهداف ومرر 8 تمريرات حاسمة لزملائه.

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