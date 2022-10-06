اتحاد جدة يجدد تعاقده مع العبود حتى 2026

أعلن اتحاد جدة يوم الخميس عن تجديد تعاقده مع لاعب الفريق الأول عبد الرحمن عبد العبود حتى عام 2026.

وذكر النادي في بيان رسمي عبر حسابه على "تويتر": جدد مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم عبد الرحمن العبود لمدة ثلاثة مواسم.

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وبدأ العبود مسيرته مع الاتفاق قبل أن ينتقل إلى العروبة على سبيل الإعارة ومنه إلى اتحاد جدة مطلع موسم 2019-2020.

وخاض مع أصفر الغربية 80 مباراة بجميع المسابقات، سجل 5 أهداف ومرر 8 تمريرات حاسمة لزملائه.