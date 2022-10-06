اتحاد جدة يجدد تعاقده مع العبود حتى 2026

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أعلن اتحاد جدة يوم الخميس عن تجديد تعاقده مع لاعب الفريق الأول عبد الرحمن عبد العبود حتى عام 2026.
وذكر النادي في بيان رسمي عبر حسابه على "تويتر": جدد مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم عبد الرحمن العبود لمدة ثلاثة مواسم.
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وبدأ العبود مسيرته مع الاتفاق قبل أن ينتقل إلى العروبة على سبيل الإعارة ومنه إلى اتحاد جدة مطلع موسم 2019-2020.
وخاض مع أصفر الغربية 80 مباراة بجميع المسابقات، سجل 5 أهداف ومرر 8 تمريرات حاسمة لزملائه.
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