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البرازيل
البرازيل تتطلع لحصد كأس العالم السادس في تاريخها

البرازيل تعزز صدارتها للتصنيف العالمي وإيطاليا تتقدم

نيون - رويترز
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حافظت البرازيل على صدارتها للتصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في التغيير الأخير له قبل انطلاق كأس العالم الشهر المقبل، فيما تقدمت إيطاليا على إسبانيا في الترتيب.

وتسعى البرازيل، الدولة الوحيدة التي شاركت في كل نهائيات كأس العالم، لتعزيز رقمها القياسي والتتويج بلقبها السادس.

وستبدأ رحلتها بعدما عززت تقدمها في قمة التصنيف عقب انتصارين وديين على غانا وتونس، ما وسع الفارق مع بلجيكا صاحبة المركز الثاني التي خسرت من هولندا في دوري الأمم الأوروبية.

وظلت الأرجنتين، الغريم التقليدي للبرازيل، في المركز الثالث، فيما احتلت فرنسا بطلة العالم المركز الرابع، وجاءت إنجلترا وصيفة بطلة أوروبا 2020 في المركز الخامس.

وكانت هناك أخبار سارة لإيطاليا، التي فشلت في التأهل لنهائيات كأس العالم مجددا، حيث ارتقت فوق إسبانيا، وجاءت في المركز السادس.

وكان لبعض المنتخبات التي صعدت لكأس العالم نصيب في التقدم بالترتيب، حيث ارتقت كرواتيا ثلاثة مراكز واحتلت المركز 12، أما صربيا فصعدت للمركز 21.

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