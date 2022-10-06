التعاون يهزم الوحدة.. وموسونا يحرز أول "هاتريك"

تغلب التعاون على ضيفه الوحدة بهدفين دون رد، فيما تألق نوليج موسونا ليمنح فريقه الطائي الفوز على الخليج في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي يوم الخميس.

وافتتح عبدالله هادي رديف التسجيل لمصلحة التعاون في الدقيقة 45، فيما أضاف تركي المطيري الهدف الثاني في الدقيقة 89، ليرفع التعاون رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني "مؤقتا" بينما توقف رصيد الوحدة عند أربع نقاط.

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وفي المباراة الأخرى سجل الزيمبابوي نوليج موسونا "هاتريك" ليمنح فريقه الطائي الفوز على ضيفه الخليج بثلاثة أهداف لا رد لها.

وتقدم الطائي في الدقيقة 18 عن طريق موسونا من ضربة جزاء، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 53، وفي الدقيقة 61 واصل نوليج تألقه وسجل الهدف الثالث له ولفريقه، لينصب نفسه نجما للمباراة بثلاثية في شباخ الخليج.

ورفع الطائي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الخليج عند أربع نقاط في المركز الثالث عشر.