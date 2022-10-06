الشرطة الإندونيسية توجه اتهامات إلى 6 أشخاص في كارثة الاستاد

أكد قائد الشرطة الإندونيسية يوم الخميس، أن ستة أشخاص يواجهون اتهامات جنائية بعد حادث التدافع في مباراة لكرة القدم مطلع الأسبوع تسبب في مقتل 131 شخصا على الأقل.

وأبلغ ليستيو سيغيت برابو مؤتمرا صحافيا بأن منظمي المباراة وعناصر للشرطة كانوا ضمن الأشخاص الذين خضعوا لتحقيقات وربما توجه اتهامات إلى آخرين.

مادة اعلانية

وأفاد بيان الشرطة: 11 ضابطا أطلقوا قنابل الغاز قبل التدافع المميت بمباراة لكرة القدم، كما أن مخارج الاستاد كانت ضيقة جدا أثناء التدافع وغابت عناصر الأمن.

وتابع: اللجنة المنظمة لم توفر إجراءات للطوارئ ومعظم القتلى تعرضوا للاختناق، كما حدد رئيس الشرطة الإندونيسية 6 أشخاص يشتبه في اتخاذهم قرارات تسببت في كارثة الاستاد.