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هالاند
احتفال هالاند بعد هدفه في كوبنهاغن

بعد الثنائية.. غريليش يكشف ما قاله حارس كوبنهاغن عن هالاند

العربية.نت
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كشف جاك غريليش جناح مانشستر سيتي عن الحديث الذي دار بينه وبين حارس كوبنهاغن الدنماركي خلال لقاء الفريقين يوم الأربعاء بدوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما سجل النرويجي إيرلنغ هالاند هدفين خلال الـ32 دقيقة الأولى من المباراة.

وعزز سيتي صدارته للمجموعة السابعة بالبطولة القارية، بفوزه الكبير 5 - صفر على ضيفه الدنماركي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، والتي شهدت تحقيق بوروسيا دورتموند الألماني فوزا كبيرا خارج أرضه على إشبيلية الإسباني 4 - 1.

ووصل هالاند إلى 27 هدفًا بدوري الأبطال ليتساوى مع عدد أهداف الأوروغوياني لويس سواريز في البطولة، لكن في 51 لقاء أقل.

وقال غريليش عقب اللقاء: بكل صراحة، هالاند لا يصدق، لم أزامل لاعبًا مثله أبدًا.

وتابع: أنا سعيد للعب معه، حارس مرمى كوبنهاغن قال لي بعد الهدف الثاني: إنه ليس من البشر، أخبرته أنني أعرف هذا، لكنه متواضع أيضًا، آمل أن يواصل مستواه ويقودنا نحو المجد.

وسجل هالاند 19 هدفًا خلال 12 مباراة مع سيتي بجميع المسابقات حتى الآن، ومرر 3 تمريرات حاسمة لزملائه.

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