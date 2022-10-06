سامباولي يعود لتدريب إشبيلية المتعثر بعد رحيل لوبتيغي

أعلن إشبيلية المتعثر عن عودة الأرجنتيني خورخي سامباولي لقيادة الفريق الإسباني خلفا ليولن لوبتيغي الذي ترك المنصب عقب هزيمة صادمة على أرضه 4-1 من بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ووقع سامباولي، مدرب منتخب الأرجنتين السابق، على عقد يمتد حتى يونيو 2024 ليعود إلى الفريق الأندلسي الذي دربه بموسم 2016-2017.

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وبعد الهزيمة المدوية يوم الأربعاء واصل صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب الدوري الأوروبي (ست مرات) بدايته السيئة للموسم، إذ حقق فوزا واحدا في جميع المسابقات حتى الآن.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية على نطاق واسع قبل المباراة أن إشبيلية تعاقد مع مدرب أولمبيك مرسيليا السابق لبدء فترته الثانية في النادي وأن لوبتيغي كان يعلم بالفعل بقرار إقالته قبل مباراة دورتموند.

وتم استقبال لوبتيغي، الذي كان يبكي، بحفاوة بالغة في نهاية المباراة من الجماهير التي كانت تهتف بضرورة استقالة مجلس الإدارة.

وقاد لوبتيغي، مدرب منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق، إشبيلية للفوز بلقب الدوري الأوروبي للمرة السادسة في عام 2020.

ويحتل إشبيلية المركز 17 في ترتيب الدوري الإسباني برصيد خمس نقاط، بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط، وهي أسوأ بداية له في موسم بالدوري منذ عودته إلى دوري الأضواء عام 2001.