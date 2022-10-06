ماني يختار مرشحه الأبرز للفوز بالكرة الذهبية

اختار السنغالي ساديو ماني جناح بايرن ميونخ الألماني مرشحه الأبرز للفوز بجائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم والتي من المقرر أن يُعقد حفلها بشهر أكتوبر الجاري.

وحقق ماني كأسي الرابطة والاتحاد بالعام الحالي مع فريقه السابق ليفربول بالإضافة إلى كأس أمم إفريقيا رفقة منتخب بلاده وقاد "أسود التيرانغا" للوصول لنهائيات كأس العالم.

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وقال ماني في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: بكل صراحة أعتقد أن كريم بنزيمة يستحق الفوز بالجائزة هذا العام، لقد عاش موسمًا رائعًا مع ريال مدريد.

وتابع: فاز بدوري أبطال أوروبا، هو المرشح الأبرز لها بكل سهولة، لذا أنا سعيد له.

وأضاف: أعلم انني فزت بكأس أمم إفريقيا، لقد كان أمرًا عظيمًا لي ولشعب بلادي، لكن لا زلت مؤمن أن كريم الأحق بالكرة الذهبية.

ولعب بنزيمة 46 مباراة مع فريقه بالموسم الماضي، سجل 44 هدفًا وصنع 15 آخرين.