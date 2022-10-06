ميسي يحسم قراره: مونديال 2022 هو الأخير بمسيرتي

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أعلن قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي أن كأس العالم المقبل ستكون النسخة الأخيرة له في البطولة العالمية للمنتخبات.
وشارك ميسي في 4 نسخ سابقة من قبل، بداية من 2006 وحتى 2018، وكان الإنجاز الأكبر له هو الميدالية الفضية بنسخة 2014.
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وقال ليو في مقابلة مع الصحافي الأرجنتيني سيباستيان فينولو: كأس العالم 2022 هو المونديال الأخير في مسيرتي بالتأكيد، لقد اتخذت قراري.
وظهر ميسي خلال 19 مباراة بالبطولة، سجل 6 أهداف وصنع 5 آخرين لزملائه.
ويعد كأس العالم هي البطولة القارية التي تنقص ميسي مع منتخب بلاده، بعدما قاد الأرجنتين للفوز بكوبا أميركا العام الماضي على حساب الغريم التقليدي البرازيل.
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