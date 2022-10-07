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النصر
احتفال غوستافو بهدفه الأول في المباراة

النصر يُسقط أبها بثلاثية

العربية.نت
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تغلب النصر على مضيفه أبها بثلاثية دون رد يوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة السادسة من دوري "روشن" السعودي.

وتقدم لويس غوستافو للنصر في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف سلطان الغنام الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني، سجل أيمن يحيى الهدف الثالث للنصر.

ورفع النصر رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الهلال، فيما تجمد رصيد أبها عند أربع نقاط في المركز الثالث عشر.

وسيستضيف النصر، بمعنويات عالية، فريق العدالة في الجولة المقبلة، أما أبها سيتعرض لاختبار صعب خارج ملعبه بمواجهة التعاون، ثاني الترتيب، المتأخر بأربع نقاط عن الشباب المتصدر برصيد 18 نقطة.

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