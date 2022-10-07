الهلال يواصل إهدار النقاط بالتعادل مع الاتفاق

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خيم التعادل السلبي على مواجهة الاتفاق وضيفه الهلال، يوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة السادسة من دوري "روشن" السعودي.
وفشل هجوم كلا الفريقين في هز الشباك من خلال كل الفرص السانحة طوال 90 دقيقة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.
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ورفع الهلال رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع الاتقاق رصيده إلى ست نقاط في المركز العاشر.
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