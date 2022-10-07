اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الهلال كاريو الاتفاق
رفع الهلال رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث

الهلال يواصل إهدار النقاط بالتعادل مع الاتفاق

الدمام - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

خيم التعادل السلبي على مواجهة الاتفاق وضيفه الهلال، يوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة السادسة من دوري "روشن" السعودي.

وفشل هجوم كلا الفريقين في هز الشباك من خلال كل الفرص السانحة طوال 90 دقيقة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

ورفع الهلال رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع الاتقاق رصيده إلى ست نقاط في المركز العاشر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
واشنطن بوست: هذا ما يخطط بوتين لفعله في عيد ميلاده الـ 70 واشنطن بوست: هذا ما يخطط بوتين لفعله في عيد ميلاده الـ 70
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط