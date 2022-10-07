باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي

كشف كريستوف غالتييه، مدرب باريس سان جيرمان، يوم الجمعة، أن نجم فريقه الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي سيغيب عن مباراة سان جيرمان المقبلة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم السبت في مواجهة ستاد رانس بسبب إصابة في ربلة الساق.

وأضاف غالتييه في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: طلب استبداله (في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا الأربعاء الماضي). لديه مشكلة طفيفة في ربلة الساق لكنه سيعود للتدريب يوم الأحد.

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وهناك إصابات أخرى في صفوف النادي الباريسي، إذ يغيب عن صفوفه المدافع نونو منديز لمدة ثلاثة أسابيع بسبب إصابة في العضلات بينما يعاني كيليان مبابي من عدوى في الحلق.

وقال غالتييه إنه يتوقع انضمام مبابي لاعب منتخب فرنسا للتشكيلة والسفر مع الفريق رغم أنه ربما يجلس على مقاعد البدلاء ليحصل الشاب هوغو إيكيتيكو (20 عاما) على فرصة ثانية للمشاركة أساسيا من البداية.

وينفرد سان جيرمان الذي لم يخسر حتى الآن بصدارة الترتيب في الدوري الفرنسي برصيد 25 نقطة من تسع مباريات متقدما بنقطتين على أولمبييك مرسيليا صاحب المركز الثاني والذي سيستضيف فريق الذيل أجاكسيو يوم السبت.

وردا على سؤال حول إمكانية لجوئه لاستراتيجية دفاعية جديدة بالاعتماد على أربعة مدافعين بدلا من خط الدفاع الثلاثي الذي يلعب به حاليا أوضح غالتييه أنه سيلتزم بالنظام الدفاعي الحالي لفريقه دون أي تغيير رغم غياب منديز وبريسنل كيمبيمبي الغائب بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وقال المدرب أيضا: لن أغير النظام (الدفاعي) الحالي خاصة أنه ليس أمامنا الكثير من الوقت للعمل بعد عودتنا من لشبونة في السادسة من صباح الخميس.

وبعد توجيه انتقادات إلى الفريق بدعوى المبالغة في استخدام الطائرات في السفر قال غالتييه إن فريقه سيسافر بالحافلة إلى رانس التي تبعد 150 كيلومترا عن العاصمة الفرنسية لخوض المباراة.