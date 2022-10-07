تن هاغ يحدد مشكلة مانشستر يونايتد الرئيسية

أكد إيريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد أن المشكلة الرئيسية التي تعيق فريقه كانت نقص الكثافة والقوة بعدما اضطر لتحويل تأخره بهدف ليفوز على مضيفه أومونيا نيقوسيا القبرصي 3-2 في الدوري الأوروبي لكرة القدم ليلة الخميس.



وتأخر يونايتد 1-صفر في الشوط الأول قبل أن يحرز ماركوس راشفورد ثنائية ويضيف أنتوني مارسيال الهدف الثالث في الشوط الثاني ليقودا الفريق للفوز.



وجاء الانتصار بعد أربعة أيام من هزيمة يونايتد 6-3 أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقال تن هاغ للصحفيين: علينا أن نستمر وفي كل مرة نتعلم الدروس ونقدم أقصى ما يمكن. في هذه اللحظة، إلى حد بعيد، لسنا بهذه الجودة.



وتابع: لقد رأينا ما حدث يوم الأحد الماضي وعلينا أن نفعل ما هو أفضل بكثير. أعتقد أن المشكلة الرئيسية هي، وهذا ما فعلناه في المباريات قبل أن يكون أفضل بكثير - القوة والكثافة.



وأضاف المدرب الهولندي: علينا أن نجعل كل مباراة قوية على أرض الملعب. كان هذا هو الفارق الكبير بيننا وبين سيتي، لذلك فإن هذا هو المطلوب من فريقنا وجميع لاعبينا وعليك أن تتحمل المسؤولية عن ذلك.



ويلعب يونايتد، صاحب المركز السادس في الدوري، على ملعب إيفرتون يوم الأحد.

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