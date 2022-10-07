خسارة مفاجئة لأنس جابر في عقر دارها

منيت النجمة التونسية أنس جابر المصنفة أولى بخسارة مفاجئة أمام الأميركية المغمورة كلير لو المصنفة 73 عالميا 3-6 و6-4 و4-6 في مباراة ماراثونية استمرت ساعتين و26 دقيقة، الجمعة، في الدور ربع النهائي من دورة الياسمين التونسية المفتوحة لكرة المضرب، الأولى من نوعها في البلاد، والتي تقام في محافظة المنستير الساحلية (شرق).

وكانت جابر تمني النفس بالتتويج في هذه الدورة لا سيما أنها تقام أمام جمهورها المحلي لكن ليو كان لها رأي آخر.

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وكانت جابر قدمت عروضا قوية في الأدوار الاولى من هذه الدورة ولم تخسر سوى تسعة اشواط في مباراتين أمام الاميركية أن لي ثم الروسية يفغينا رودينا، لكن ليو التي بلغت الدور نصف النهائي في دورة طوكيو في سبتمبر الماضي ونهائي دورة الرباط في مايو الماضي، نجحت في وضع حد لمشوارها.

وكسرت ليو ارسال جابر في مطلع المجموعة الاولى وحافظت على تقدمها حتى نهايتها لتفوز بها 6-3.

وشهدت المجموعة الثانية مدا وجزرا حيث تبادلت اللاعبتان كسر الارسال اكثر من مرة قبل ان تعادل التونسية الارقام بمجموعة لكل منهما.

وظل التعادل قائما في المجموعة الثالثة الحاسمة قبل ان تخسر جابر ارسالها في وقت قاتل وتحديدا في المجموعة التاسعة لتتقدم ليو 5-4 ثم تفوز بارسالها والمباراة.

يذكر ان جابر، وصيفة بطولتي ويمبلدون والولايات المتحدة هذا العام، احرزت لقبين منذ مطلع العام الحالي بعد تتويجها في دورة مدريد للألف ودورة برلين.