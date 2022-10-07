رومارينيو.. هداف الاتحاد التاريخي في "المحترفين"

انفرد البرازيلي رومارينيو بلقب الهداف التاريخي لاتحاد جدة في تاريخ دوري المحترفين بعد وصوله للهدف رقم 59 بالمسابقة.
وتقدم المهاجم للفريق الغربي بعدما أحرز هدفًا برأسه في شباك الفتح ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري "روشن".
ومنذ وصوله لفريق مدينة جدة مطلع موسم 2018-2019، اشترك "روما" في 75 هدفًا خلال 121 لقاء بالمسابقة، هز شباك خصومه 59 مرة، ومرر لزملائه 16 تمريرة حاسمة.
وفض مهاجم الجزيرة الإماراتي وكورينثيانز البرازيلي الأسبق شراكته مع فهد المولد لاعب الاتحاد السابق والشباب حالي، إذ يملك الأخير 58 هدفًا مع الاتحاد بالدوري يليهما مختار فلاتة بـ33 هدفًا.
وسجل رومارينيو 7 أهداف بالموسم الأول، أتبعها بـ15 آخرين بالموسم التالي، ثم 16 هدفًا بعامه الثالث، وزار الشباك 20 مرة بالموسم الماضي، قبل أن يفتتح سجل أهدافه بالنسخة الحالية من الدوري في شباك الفتح.
ويتطلع البرازيلي للحصول على لقب هداف المسابقة للمرة الأولى خلال فترته مع أصفر الغربية، إذ فاز زميله الحالي عبد الرزاق حمدالله بلقب هداف البطولة خلال موسمي 2018-2019 و2019-2020، ثم حصد الجائزة غوميز مهاجم الهلال موسم 2020-2021 وإيغالو بالنسخة الأخيرة.
وبجميع المسابقات، شارك رومارينيو مع الاتحاد في 142 مباراة، سجل 70 هدفًا ومرر 17 تمريرة حاسمة لزملائه.
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