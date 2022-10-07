غوارديولا يدعو غندوغان وزوجته للعشاء وإلا سيستبعده من التشكيل

مازح بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي ومالك أحد المطاعم في المدينة، لاعبه إيلكاي غندوغان قائلا إنه سيستبعده من تشكيلة الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم حتى نهاية الموسم بعدما اشتكت زوجة لاعب الوسط من عدم وجود أماكن جيدة لتناول الطعام في مانشستر.

وتصدرت الإيطالية سارة عرفاوي، زوجة اللاعب، عناوين صحف إنجلترا بعدما كتبت على إنستغرام إنها فشلت في العثور على مطعم جيد في مانشستر، وأن "الطعام مروع في كل مكان".

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وظهرت تعليقات عرفاوي على الصفحة الأولى لصحيفة "ذا صن" الشعبية، كما نشرت صحيفة مانشستر إيفينينغ نيوز المحلية غضب بعض أصحاب المطاعم، وتساءل البعض عن الأماكن التي ذهبت لها زوجة غندوغان.

وسئل غواديولا صاحب أحد المطاعم في المدينة يوم الجمعة عن رد فعله وذلك خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة سيتي على ملعبه أمام ساوثامبتون يوم السبت.

وقال المدرب الإسباني ضاحكا: أشعر بخيبة أمل لأنهم لم يجربوا (مذاق) مطعمي. هذا يزعجني. غندو لن يشارك في أي دقيقة حتى نهاية الموسم.

وختم: سأدعوها وغندو للذهاب والتذوق، وبالطبع سوف يأكلون طعاما كما ينبغي أن يكون.