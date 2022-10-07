غوارديولا يعلق على حظر هالاند.. ويحذره من "ميسي الجديد"

أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن مهاجمه إرلينغ هالاند يسجل الأهداف بغريزة طبيعية من المستحيل تعلمها، كما قابل المطالبات الساخرة بمعاقبة اللاعب النرويجي بالإيقاف بداعي براعته الشديدة بالضحكات، محذرًا لاعبه من لقب "ميسي الجديد".

وسجل هالاند 14 هدفا من إجمالي 29 لسيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، مع إحراز ثلاثيات في آخر ثلاث مباريات على ملعبه.

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وأبلغ غوارديولا الصحافيين قبل مواجهة ساوثهامبتون يوم السبت على ملعبه والتي قد ترسل سيتي للصدارة: ماذا بإمكاني أن أُعلّمه؟ أن يتحرك هنا أو هناك لمتر واحد؟

وتابع: لديه إحساس لا يصدق كمهاجم بالمكان الذي ستصل إليه الكرة. يذهب إلى هناك قبل ثانية واحدة من وصول الكرة.

وأضاف: لديه الموهبة والجودة، الأمر لا يتعلق بتسجيل الأهداف. يكون حاضرا في كل الأوقات سواء كانت الكرة مرتدة (من المنافس) أو عرضية.

وواصل: كيف يمكنني كمدرب أن أعلمه (تسجيل الأهداف)؟... هذا مستحيل. إنها غريزة طبيعية، هو (موهوب) بالفطرة. لقد فعلها في النرويج وفي النمسا وألمانيا، ويفعلها هنا. لا يمكنك أن تقول أي شيء.

وأصبح هالاند البالغ 22 عاما حديث إنجلترا هذا الموسم، وظهرت التماسات مازحة على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو لإيقافه "لأنه إنسان آلي" أو "لأن ما يفعله ليس عادلا".

ونشر موقع تشانج دوت. أورغ التماسا كُتب فيه: إرلينغ هالاند مشكلة خطيرة. يظهر فجأة في هجوم (الزرق)، ويدمر باستمرار (مباريات) مطلع الأسبوع للشعب الكادح في هذه الأمة العظيمة.

وسخر إيمريك لابورت، مدافع سيتي من زميله هالاند عبر تويتر بإرفاق نسخة مصورة من الاتماس الوهمي، ردا على تغريدة للمهاجم الذي سجل هدفين في المباراة التي فاز فيها الفريق 5-صفر على كوبنهاغن في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وأضاف غوارديولا أن هالاند سيحظى بعطلة لبضعة أسابيع خلال كأس العالم في قطر والتي ستبدأ في 20 نوفمبر، بعد فشل النرويج في التأهل للنهائيات، وأن الاهتمام الإعلامي بالمهاجم لا يسبب مشكلة للفريق.

وتابع: هناك 15 سؤالا عن إرلينغ في كل مؤتمر صحفي. بالنسبة لي فلا بأس. نحن محظوظون لأن الرجال هنا يتقبلون ذلك تماما.

"في الأندية الأخرى هناك أشخاص لا يحبون ذلك. هنا، أشخاص مثل كيفن (دي بروين) وهو استثنائي... سعيد بوجوده، لأنهما يعرفان أنه يمكنهما اللعب بشكل أفضل جنبا إلى جنب".

"الأمر نفسه ينطبق على الجميع. لا يوجد لدينا لاعبون رائعون (يقولون) على سبيل المثال "لماذا يتحدث الناس عنه فقط؟" وهذا يحدث في العديد من الأندية. ولهذا فمن دواعي سروري أن أشاهد أو أدرب هذه النوعية من اللاعبين".

وعن مقارنة هالاند بميسي قال بيب: حسناً، كم مرة ظهر لاعب في عالم كرة القدم وقيل إنه ميسي الجديد؟ 10؟ 15 مرة؟ دائماً ما يخفقون! يتوجب على هالاند أن يكون مسيرته الخاصة، عمله الخاص.