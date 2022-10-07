نهاية الرحلة.. ريبيري بصدد إعلان اعتزاله

ذكرت العديد من التقارير الإعلامية في إيطاليا يوم الجمعة، أن الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري النجم السابق لبايرن ميونخ الألماني يستعد لإنهاء مسيرته الكروية.

ويلعب ريبيري حاليا في صفوف ساليرنيتانا الإيطالي، وقد عانى طويلا من الإصابة في الركبة ليغيب عن الملاعب منذ منتصف أغسطس الماضي.

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وبحسب التقارير الإعلامية فإن ريبيري لايزال بإمكانه الانتقال لمنصب آخر في النادي الذي يحتل المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وسجل ريبيري مسيرة ناجحة مع بايرن بين عامي 2007 و2019، وفاز معه بالعديد من الألقاب، من بينها لقب دوري أبطال أوروبا في 2013.

وانتقل ريبيري إلى فيورنتينا في 2019، وفي العام الماضي رحل إلى ساليرنيتانا.