هل ستفرض "فيفا" عقوبات على إندونيسيا بعد كارثة جاوة؟ رئيس البلاد يجيب

أكد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو يوم الجمعة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لن يفرض عقوبات على البلاد بسبب حادث تدافع في استاد الأسبوع الماضي أدى لمقتل 131 شخصا.

وفي رسالة عبر الفيديو، أضاف الرئيس الإندونيسي أن بلاده ستعمل مع الفيفا لتحسين أساليب الإدارة والتعامل مع مباريات كرة القدم، وأن جياني إنفانتينو رئيس الفيفا سيزور البلاد في أكتوبر الجاري أو نوفمبر المقبل.

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وكشف قائد الشرطة الإندونيسية يوم الخميس، أن ستة أشخاص يواجهون اتهامات جنائية بعد حادث التدافع في المباراة.

وأبلغ ليستيو سيغيت برابو مؤتمرا صحافيا بأن منظمي المباراة وعناصر للشرطة كانوا ضمن الأشخاص الذين خضعوا لتحقيقات وربما توجه اتهامات إلى آخرين.

وأفاد بيان الشرطة: 11 ضابطا أطلقوا قنابل الغاز قبل التدافع المميت بمباراة لكرة القدم، كما أن مخارج الاستاد كانت ضيقة جدا أثناء التدافع وغابت عناصر الأمن.

وتابع: اللجنة المنظمة لم توفر إجراءات للطوارئ ومعظم القتلى تعرضوا للاختناق، كما حدد رئيس الشرطة الإندونيسية 6 أشخاص يشتبه في اتخاذهم قرارات تسببت في كارثة الاستاد.